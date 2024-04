Turris-Avellino | Pazienza | “L’espulsione unico neo della serata”

Vince in goleada l’Avellino: 4-0 sulla Turris in un derby campano infuocato ma mai in discussione nella trentacinquesima giornata di Serie C 2023/2024. Il risultato maturato questa sera porta ... (sportface)

La diretta LIVE di Turris-Avellino, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C allo stadio Amerigo Liguori derby campano attesissimo: da una parte i padroni di ... (sportface)