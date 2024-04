Turris-Avellino | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPassi falsi vietati per l’. Dopo la vittoria rotonda con il Picerno, la formazione di Michele Pazienza affronta la. Formazione in salute, visto gli ultimi risultati ottenuti ma soprattutto che vede la quota salvezza matematica a meno due punti. Il tutto ad una settimana dal derby con il Benevento, domani di scena in casa con la Juve Stabia, che metterà in palio il secondo posto in classifica. Da qui – appunto – la squadra di Pazienza non dovrà fallire il match dell’Amerigo Liguori di Torre del Greco. Polverizzati i tagliandi del settore ospiti che vedrà circa 550 tifosi di fede biancoverde. Il tecnico di San Severo dovrà fare i conti con l’assenza di Ricciardi, l’esterno capitolino aveva accusato un fastidio muscolare nei giorni scorsi e gli esami strumentali hanno certificato una elongazione al muscolo ...