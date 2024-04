Tubature rotte | scarichi di fogna nel Redefossi

(Di domenica 7 aprile 2024) "Con la rottura di alcunein via Toscani gliri finiscono direttamente nel, andando ad accentuare lo stato di precarietà igienico-sanitaria del canale, che in alcune zone di San Giuliano scorre a cielo aperto". La denuncia arriva dal Comitato per il Refedossi e riguarda un guasto che si è verificato negli ultimi giorni, all’altezza di alcuni complessi residenziali che hanno ancora lerie a vista, sul retro dei palazzi. La rottura dei condotti fa sì che i liquami provenienti da abitazioni e negozi finiscano nel letto del canale sottostante, ilappunto, anziché essere convogliati verso il sistemario generale. "Una situazione che non è tollerabile, visti anche la mancanza di acqua nell’alveo ...

