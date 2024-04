Truffa alla ’Generali’ | 64 persone nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) L’assicurazione per l’auto non costa dappertutto uguale. E sapete qual è uno dei fattori determinanti? La residenza. Abitare in una provincia piuttosto che in un’altra, fa la sua bella differenza sulla cifra finale da pagare. Concetto in fondo intuitivo: dove gli incidenti sono più frequenti, si paga di più. C’è proprio questo meccanismobase della contestatain concorso che domani vedrà ben 64davanti al giudice Piervittorio Farinella per l’udienza predibattimentale. Si deciderà cioè se proseguire con il processo o fermarsi. Nel frattempo cercheremo di descrivervi la vicenda sulla base del decreto di citazione a giudizio firmato dal pm Stefano Stargiotti. I fatti sono interamente collocati a Lugo ai danni delle Generali (parte offesa con l’avvocato bolognese Maurizio Merlin) tra l’autunno del 2019 e la primavera ...