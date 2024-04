Trovata morta vicino Aosta | ' ferite gravi | cause violente'

(Di domenica 7 aprile 2024) Sul corpo della donnasopra La Salle, in Valle d', sono state rilevatesull'addome che indicano un decesso per. E' quanto emerso dai primi riscontri medico-legali sul cadavere scoperto venerdì scorso all'interno dell'ex chiesetta di frazione Equilivaz. E' escluso il malore, mentre l'ipotesi del suicidio appare molto remota. L'incarico per l'esame autoptico, che verrà completato martedì prossimo, è stato affidato all'anatomopatologo torinese Roberto Testi. Sono stati effettuati anche i test tossicologici sulla vittima.

La vittima, di cui nessuno pare avesse denunciato la scomparsa, è stata identificata come una 29enne ma sulle cause del decesso resta ancora il mistero. Sul luogo del ritrovamento, una cappella ... (fanpage)

Ieri una giovane 29enne francese è stata trovata morta , con evidenti ferite da taglio sul collo e all’addome, dentro una chiesa sconsacrata in una frazione di La Salle, in Valle d’ Aosta . Sul caso ... (open.online)

Ragazza morta vicino Aosta, caccia a un furgone rosso. Dall'uomo che era con lei alle ferite da taglio: cosa non torna - Un furgone di colore rosso bordeaux: è il veicolo su cui si stanno concentrando le indagini relative al corpo di una 29enne francese ritrovato in una ex chiesetta di La Salle, ...ilmessaggero

Aosta, donna Trovata morta: è caccia a un furgone rosso - Aosta, 7 ottobre 2024 – Una donna è stata Trovata morta ad Aosta. Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando su un furgone di colore rosso bordeaux. Il corpo senza vita della giovane donna è s ...quotidiano

Trovata morta vicino Aosta, è caccia a un furgone rosso - Si stanno concentrando su un furgone di colore rosso bordeaux le indagini dei carabinieri di Aosta in merito al ritrovamento del corpo privo di vita di una giovane donna in una ex chiesetta di La Sall ...ansa