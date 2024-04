Trento-Monza oggi in tv | Superlega volley 2024 | orario gara-3 | programma | streaming

(Di domenica 7 aprile 2024)domenica 7 aprile (ore 17.00) si gioca-3 della semifinale scudetto dimaschile. Prosegue la serie al meglio delle cinque partite (accede all’atto conclusivo chi ne vince tre), i dolomitici conducono per 2-0 contro la rivelazione brianzola e possono chiudere i conti di fronte al proprio pubblico. I Campioni d’Italia vanno a caccia della vittoria chentirebbe la qualificazione alla finale per il titolo, mentre gli ospiti inseguiranno un colpaccio in trasferta per prolungare la contesa.si affiderà soprattutto agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, affiancati dall’opposto Kamil Rychlicki sotto la regia di Alessandro Acquarone.sarà nelle mani degli attaccanti Stephen Maar, Arthur Szwarc e ...

TRENTINO VOLLEY * PLAY OFF SCUDETTO: « IL T QUOTIDIANO ARENA “SOLD OUT”, PER GARA 3 DI SEMIFINALE DI DOMENICA CON Monza - Per gara 3 della serie di Semifinale Play Off Scudetto 2024, in programma domenica 7 aprile alle ore 17, Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza troveranno ilT quotidiano Arena di Trento gremita di ...agenziagiornalisticaopinione

Volley, Scandicci travolge Milano 3-0. Antropova batte Egonu davanti a Velasco - La Savino del Bene sconfigge l’Allianz Vero Volley 25-23 25-22 25-22 e vincendo a Milano può andare in finale scudetto. Antropova 19 punti contro i 17 di Egonu ...repubblica