Trent’anni fa il genocidio in Rwanda | 100 giorni di orrori

(Di domenica 7 aprile 2024) Nel 1993 gli abitanti delerano 7,9 milioni. Nel 1995 si erano ridotti a 5,6 milioni, i sopravvissuti alla più cruenta e terrificante strage compiuta in Africa nel XX secolo, ildei Tutsi, di cui quest’anno ricorre il 30° anniversario. Nel 1994, dal 7 aprile al 15 luglio, erano state uccise da 800 mila a oltre un milione di persone: 1.074.017, secondo le stime governative ufficiali, il 93,7 per cento delle quali di etnia Tutsi e le rimanenti di etnia Hutu e Twa. Ilera stato pianificato e preparato da tempo dagli Hutu che, non paghi di detenere il potere e di essere maggioritari, avevano deciso di sterminare l’etnia minoritaria Tutsi e ridurla a dimensioni irrilevanti come già era successo della terza etnia del Paese, i Twa, pigmei ridotti a meno dell’1 per cento della popolazione e confinati nelle ...