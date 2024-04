Tre comuni ‘rinnovabili’ Primi passi importanti verso l’energia del futuro

Gli Assistenti per l’autonomia e la Comuni cazione o Oepac, come li chiamano a Roma, sono un caso a dir poco scomodo per la politica. La legge che li ha istituiti, la 104 del 1992, li ha messi in ... (ilfattoquotidiano)

Tasse non riscosse, per un valore di almeno 7,5 miliardi all?anno, che per i cittadini si traducono in meno interventi per riparare le buche, per pulire i marciapiedi oppure per migliorare i... (ilmattino)