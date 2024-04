Tragico schianto in Porsche | prima un furgone poi fuori strada Morto giovanissimo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 aprile 2024) In una serata che si preannunciava tranquilla, la quiete di Sirmione è stata tragicamente interrotta da un grave incidentele. Il sinistro, avvenuto intorno alle ore 20 di questa sera in via Verona all’incrocio con via Verdi, ha visto coinvolti unaCayenne e un, lasciando dietro di sé una scia di dolore e distruzione. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la, a bordo della quale viaggiavano due persone, è finitadopo lo scontro con il. Il bilancio è pesante: un uomo di 32 anni, originario di Peschiera del Garda, ha perso la vita nell’impatto. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità, che si stringe nel ricordo della vittima, ricordata come una persona amata e rispettata. Altre cinque persone ...