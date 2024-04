Tragico incidente tra Eboli e Campagna | morti due carabinieri

Stavano viaggiando lungo la via Salaria quando c'è stato lo schianto: Tragico incidente nel Reatino fra auto e moto , morta la persona che si trovava in sella.Continua a leggere (fanpage)

incidente a Campagna, scontro tra 3 auto: morti due carabinieri di 23 e 26 anni, altri 4 feriti - Terribile incidente stradale alle 23 di sabato lungo la strada statale 91 tra Eboli e Campagna. Coinvolte tre auto fra cui una gazzella dei carabinieri: i Vigili del Fuoco di ...ilgazzettino

Auto dei carabinieri coinvolta in un incidente a Campagna, provincia di Salerno: morti due giovani agenti - Due carabinieri sono morti in un incidente stradale a Campagna, in provincia di Salerno, che ha coinvolto tre vetture in totale ...notizie.virgilio

Terribile incidente in Campania: scontro tra 2 auto morti carabinieri di 25 e 27 anni - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere i due militari le cui condizioni sono subito apparse disperate ...ilmeridianonews