Tragedia di Campagna | lutto e dolore per i due carabinieri | le reazioni

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiL’Arma deiè profondamente ferita dallache, nella notte, ha provocato la morte in un incidente stradale di due giovani, il Maresciallo Francesco Pastore ed il Carabiniere Francesco Ferraro. In una nota è stato direttamente il Comandante Generale Teo Luzi ad esprimere “profondo cordoglio alle famiglie del deceduti questa notte ain un incidente stradale durante un servizio di controllo del territorio, a tutela dei cittadini”. In lacrime anche il sindaco di, Biagio Luongo, profondamente scosso dalla. “Sono rimasto lì – racconta il primo cittadino con la voce spezzata dal– tutta la notte. Ho assistito inerme alle fasi successive di questa immane. Non ...