Traffico Roma del 07-04-2024 ore 19 | 30

(Di domenica 7 aprile 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione permangono disagi sul Raccordo Anulare un incidente provoca Code in carreggiata interna tra l’uscita Magliana è lo svincolo Monte Spaccato in direzione quindi Cassia ancora in carreggiata interna perintenso code tra la Cassia bis e la Salaria nel quadrante Sud in carreggiata esterna code a tratti a partire dall’uscita Pontina euro e sino alla Tuscolana decisamente trafficata l’Aurelia interessata da incolonnamenti a tratti a partire da Palidoro sino al Raccordo Anulare situazione analoga sullaFiumicino con le code a tratti da Parco Leonardo sino al Raccordo altre code dall’uscita Magliana Trastevere sino alla zona dell’EUR sul tratto Urbano dellaL’Aquila code tra Portonaccio il bivio di immissione per la tangenziale est la causa un incidente tutto regolare ...