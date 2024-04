Traffico Roma del 07-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 aprile 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio dalla redazione non molti gli spostamenti registrati in queste ore all’esquilino però la polizia locale Ci segnala un incidente in piazza Vittorio nei pressi di via Mamiani disagio abbastanza contenuti per lavori di potatura chiuso corso Trieste e tra via Nomentana e via trau sul Raccordo Anulare abbiamo coda tratti in carreggiata esterna tra il bivio con laFiumicino è l’uscita Ostia Acilia permangono difficoltà sulla Pontina penalizzata da lavori in corso e da incolonnamenti tra Tor de’ Cenci El bivio per pratica di mare in direzione di Latina al Serafico il mercatino di Forte dei Marmi con parziale e chiusura di via Alessio Baldovinetti e di via Paolo Di Dono raccomandiamo tutte le attenzioni del caso all’Eur chiusura di viale della Civiltà del Lavoro per un mercato locale tra piazzale adenauer e il Colosseo ...