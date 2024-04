Traffico Roma del 07-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 aprile 2024) Luce VerdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione congestionato ilsulla via Pontina tra Tor de’ Cenci e via di Decima per lavori in direzione Latinaintenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare con code tra Prenestina e Anagnina Tutto pronto per la settima edizione della manifestazione BC in rosa per il sostegno alla lotta contro i tumori al seno la partenza è prevista alle 11.30 dallo stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla per le strade del Centro Dei Fori Imperiali e del Colosseo per poi ritornare al punto di partenza in zona Vaticano possibili disagi alper la recita della preghiera alla Regina Coeli con Papa Francesco e per la successiva benedizione dei fedeli in piazza San Pietro prevista alle ore 12 per i dettagli di queste ed altre notizie potete ...