Traffico Roma del 07-04-2024 ore 09 | 30

(Di domenica 7 aprile 2024) Luce VerdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione congestionato ilsulla via Pontina tra Tor de’ Cenci e via di Decima per lavori in direzione Latina al Testaccio riaperta poco fa alvia Galvani in programma stamane la settima edizione della manifestazione BC in rosa per il sostegno alla lotta contro i tumori al seno la partenza avverrà alle 11.30 dallo stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla percorrendo le strade del Centro Dei Fori Imperiali è il Colosseo per poi ritornare al punto di partenza chiusa corso Trieste tra via Nomentana e via Trave lavori di potatura alberi fino alle 17:30 di questo pomeriggio per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito www..luceverde.it da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia ...