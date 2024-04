Topi d’appartamento all’assalto in pieno giorno Via con un computer portatile e alcuni gioielli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Furto in, approfittando dell’assenza pomeridiana dei proprietari che lo hanno scoperto solo al loro rientro e hanno chiamato i carabinieri. I padroni di casa hanno trovato forzata una porta finestra sul retro, da dove i ladri sono entrati nella casa indipendente, in via Torrente Scrivia a Voghera, per poi aprire anche la porta principale, usata infine per uscire dall’abitazione saccheggiata. Hanno portato via und’oro, per un valore complessivo del bottino che non è ancora stato quantificato. E come sempre accade in simili circostanze, per cercare quello che di valore c’era in casa hanno messo tutto soqquadro, lasciando lo scenario di devastazione trovato dai proprietari al loro rientro, per questo traumatico ben più che per il mero ...