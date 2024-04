Tiro con l' arco | Spring Arrows Quattro medaglie per gli azzurri

(Di domenica 7 aprile 2024) In Turchia vincono l'oro la squadra maschile e il mixed team. ROMA - L'esordio all'aperto della Nazionale olimpica dicon l'è un successo: glitornano da Antalya, dove hanno disputato lo "", con ben, al termine di un bel test in vista della prima trasf

Fabio Fognini non scende in campo nel primo turno di qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo contro Lorenzo Sonego . Doveva essere un derby, quello d’esordio nel Principato, ma il tennista ... (sportface)

Doppia finale per l’oro allo Spring Arrows di Antalya, in Turchia, per l’Italia del Tiro con l’arco grazie alla squadra maschile (Borsani, Musolesi, Nespoli) e al mixed team (Rebagliati-Nespoli). ... (sportface)

“Se ritiro l’assessore in Regione ? Da domani noi Saremo concentrati sulla questione Puglia e vedrete che ci sarà una rivoluzione“. Così Giuseppe Conte ad ‘Accordi&Disaccordi’, in onda sabato ... (ilfattoquotidiano)

Tennis, il ranking ATP degli italiani prima di Montecarlo: Berrettini sherpa, Sinner tallona Djokovic, 9 in top-100 - Sta per iniziare il Masters 1000 di Montecarlo, primo torneo di questa categoria sulla terra rossa durante la stagione in corso. Dopo gli appuntamenti sul cemento di Indian Wells e Miami, si alza il s ...oasport

Monza-Napoli 2-4 (9’ Djuric, 56' Osimhen, 58' Politano, 61' Zielinski, 63' Colpani, 69' Raspadori): gli azzurri si sbloccano! - 17.00 - FINISCE QUI! 16.55 - CONCESSI 4'. 87' - GIALLO PER BONDO! Fallo su Politano che si era involato. 84' - GIALLO PER DONATI DALLA PANCHINA: ammonizione per ...tuttonapoli

Santa Maria, il derby campano con l’Angri finisce a reti bianche - Il primo Tiro nello specchio della porta è di Kljajic, centrale e comoda la presa di Spina tra i pali. Al 20' episodio decisivo del match: l’Angri conquista un calcio di rigore per un tocco di mani di ...infocilento