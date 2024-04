Tiro con l’arco | quattro podi azzurri allo Spring Arrows di Antalya! Punti importanti per gli uomini verso Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Si chiude con un bilancio fantastico la spedizione azzurra al Kahraman BagatirTournament, primo evento internazionale della stagione outdoor diconper molti Paesi del Vecchio Continente e non solo. Ad(in Turchia) l’Italia ha collezionato bencomplessivi, ma a pesare in particolare è la vittoria del terzetto maschile nella gara a squadre. Federico Musolesi, Mauro Nespoli ed il giovane Matteo Borsani (eccellente nel ruolo di ‘closer’) dopo aver sconfitto nelle eliminatorie Belgio (5-1), Ucraina (6-2) e Olanda (6-2), si sono sbarazzati quest’oggi in finale della Gran Bretagna con il punteggio di 6-2 (55-53, 54-53, 55-56, 53-51) portando a casa 40preziosissimi per il ranking ...