Tim verso l’assemblea del 23 aprile | ecco i numeri degli schieramenti in campo

Emergenza a centrocampo per Raffaele Palladino in vista di Monza-Napoli . Il tecnico campano è costretto a fare i conti con la squalifica di Pessina e non solo. Domenica 7 aprile alle ore 15:00 ... (spazionapoli)

"Le stime di crescita della commissione" Ue "parlano per l'Italia di una crescita dello 0,6-0,7% per quest'anno. Le confermeremo o le correggeremo, ma penso che in linea di massima le confermeremo ... (liberoquotidiano)