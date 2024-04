Tesla a guida autonoma | Musk annuncia il ’robotaxi’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Elonha rivelato su X chepresenterà un robotaxi ail prossimo 8 agosto. Dopo l’annuncio, le azioni disono aumentate di oltre il 3% nelle transazioni aftermarke.si vanta da tempo del lavoro chesta svolgendo sui suoi sistemi per consentire alle auto elettriche dirsi da sole.ha anche affermato che i proprietari di veicolicon FSD potranno far sì che le loro auto fungano da robotaxi, anziché rimanere parcheggiate. Nonostante il suo potenziale, l’introduzione dei veicoli anegli Stati Uniti è stata finora incerta e difficile in quanto sia i legislatori che il pubblico esprimono preoccupazioni sulla sicurezza.