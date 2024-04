Terza categoria - Girone A» e B» | risultati | gol e classifiche Morianese fa pari | Vorno la incalza Anche l’Atletico Castiglione frena

(Di domenica 7 aprile 2024) La Ligacutiglianese ferma la corsa della capolista del"A", Atletico. Ma per i garfagnini c’è una possibile buona notizia dalla Coppa Interprovinciale. Che potrebbe essere ripetuta per l’accoglimento, da parte del Collegio di garanzia del Coni, di un ricorso del Pontremoli (eliminato dal Massa Macinaia in semifinale locale che, poi, aveva perso con il Romagnano che aveva, a sua volta, battuto ilnella sfida interprovinciale). Vedremo."A": Baston Villa Qrv - Sp. Vagli 1-1 (Da Prato, Franchi), Cascio - Casciana Poggio 0-1 (Venanzio), Filicaia DR - Atletico Fornoli 4-2 (Giannotti, Pellegrinetti, D. Friz, Triti, Parducci, Buono), Ligacutiglianese - Atletico1-1 (Petrolini, Biggi), New Team - Coreglia 1-2 (Pennucci, Giovannetti, Tulipano), Pieve San Paolo ...

In notturna, mercoledì sera, al "Nardini" di Castelnuovo, si sono affrontate Atletico Castiglione e Dallas Romagnano per la finale interprovinciale di Coppa di Terza categoria. La formazione ... (sport.quotidiano)

Dopo la sosta per la Pasqua tornano anche i Campionati di Terza categoria. Sia nel girone B di Lucca sia in quello unico di Massa Carrara siamo giunti alla 24ª giornata (la 9ª di ritorno). Sabato ... (sport.quotidiano)

Prima e Seconda categoria. Gambassi, sfida chiave. Derby a Montaione - Ultimo mese di gioco cruciale in Prima e Seconda categoria con sfide decisive per i play-off. Gambassi e Barberino Tavarnelle si giocano la promozione, mentre Ponte a Cappiano cerca di consolidare la ...lanazione

PRIMA E SECONDA categoria. Lo Jolo nella tana dell’Albacarraia. Occasione per il Casale contro il fanalino Isolotto - Il calcio dilettanti torna in campo dopo la pausa pasquale con sfide cruciali per le squadre di Prato e provincia. Il Jolo cerca di mantenere la testa della classifica, mentre il CSL Prato Social Club ...lanazione

