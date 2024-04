Terribile schianto frontale Gravissima una ragazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) PERUGIA – Unaè rimasta ferita in maniera grave in un incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri, a Taverne di Corciano. Secondo quanto ricostruito, due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo una terza vettura, ma in modo marginale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 con due auto mediche e la polizia locali di Corciano. I vigili del fuoco sono stati chiamati per estrarre una, rimasta intrappolata all’interno dell’auto coinvolta nell’incidente. La giovane è stata prontamente consegnata alle cure del personale medico del 118. La polizia locale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le relative responsabilità. Le condizioni delllasono costantemente monitorati dai medici del Santa Maria della Misericordia, mentre gli altri ...