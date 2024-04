Terracina | sorpresa a rubare | aveva trafugato bottiglie di alcool per un valore di 150 euro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024- In data o6 aprile c.a. a, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà in stato di libertà una cittadina classe 68 residente a San Felice Circeo per il reato di furto aggravato. La predetta, è stataimmediatamente dopo aver asportato dal supermercato di, alcunediper undi150,00 circa. La refurtiva interamente recuperata è, stata restituita all’avente diritto. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...