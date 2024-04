Terra Amara replica in streaming puntata del 7 aprile 2024 | Video Mediaset

(Di domenica 7 aprile 2024) Doppio appuntamento oggi, domenica 7con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 630 e 631 trasmessi da Canale 5 in. Dopo le nozze, Colak reclude in casa Betul. Sermin, preoccupata per la figlia, si rivolge alla polizia, ma il Commissario non ha prove sufficienti prove per aprire un’indagine. Sermin, minacciata da Colak, si rifugia da Zuleyha, alla quale chiede aiuto per ritrovare la figlia Betul, che non vede ormai da giorni. Zuleyha decide di intervenire.

Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara , in onda nella serata di venerdì 12 aprile su Canale 5. La trama dei nuovi episodi: La trama dei nuovi episodi: Dopo le nozze, Colak rinchiude in ... (fanpage)

Zuleyha Manca poco al finale di Terra Amara . Ecco quello che accadrà, settimana dopo settimana, nella dizi turca di Canale 5 che dal 9 marzo non va più in onda dal lunedì al venerdì ma soltanto ... (davidemaggio)

Altan Gördüm: chi è Colak di "Terra Amara" - Una carriera lunga 45 anni e non solo. Altan Gördüm è entrato nel cuore degli italiani per il ruolo di Colak di Terra Amara ...libero

Altan Gördüm, Colak di "Terra Amara" e l'amore per l'Italia - Altan Gördüm racconta del suo amore per l'Italia ma specialmente per la musica italiana, per il festival di Sanremo e per Raffaella Carrà.libero

Terra Amara, retroscena programmazione maggio: Mediaset valuterebbe un raddoppio serale - Per l'ultimo mese di messa in onda della soap turca non si esclude che possano esserci due appuntamenti settimanali in prime time su Canale 5 ...it.blastingnews