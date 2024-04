Teresa Urquijo | l’abito da sogno al matrimonio con il sindaco di Madrid

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 7 aprile 2024), discendente della cugina dell’ex re Juan Carlos I di Spagna, e José Luis Martínez Almeida, ildi, hanno celebrato il loro amore il 6 aprile scorso nella suggestiva cornice della chiesa di San Francisco Borja, nel cuore della capitale spagnola. Circondati dall’affetto degli amici e dei parenti, hanno pronunciato i loro voti di amore eterno, con la preziosa presenza anche dell’ex sovrano spagnolo., nota affettuosamente come Teresita, è una giovane donna di 27 anni laureata in Giurisprudenza ed Economia Aziendale presso la Pontificia Università di Comillas. Lavora come analista di investimenti nella rinomata società immobiliare Merlin Properties.diche ha visto tre generazioni Il vestito indossato da Teresita ha ...