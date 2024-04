(Di domenica 7 aprile 2024) Nella mattinata di domenica 7 aprile una 50enne è statada untivo dida duenel Trevigiano. Laha cercato di togliersi la vitanel, ma i militari sono intervenuti con rapidità e sono riusciti a portare in salvo la signora sfidando la corrente.

“Ho tentato il suicidio ”. A poche ore dalla partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, al via da lunedì 8 aprile, Luce Caponegro, ex icona del porno italiano celebre con il nome d’arte ... (ilfattoquotidiano)

San Prisco . Questa mattina verso le ore 10:00 una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Funara Lato ... (casertanotizie)

Luce Caponegro, conosciuta come Selen, intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo, ha svelato un doloroso retroscena prima di partire verso l' Isola dei Famosi 2024. Luce Caponegro prima de l' ... (blogtivvu)

Tenta il suicidio gettandosi nel fiume Piave, donna salvata dai carabinieri - Nella mattinata di domenica 7 aprile una 50enne è stata salvata da un Tentativo di suicidio da due carabinieri nel Trevigiano ...fanpage

Selen: “Ho Tentato il suicidio, mi sono buttata sotto un camion” - Selen, all’anagrafe Luce Caponegro, futura naufraga de L’Isola dei Famosi 2024, si è raccontata a Verissimo. La donna, nata a Roma il 17 dicembre del 1966, in particolare ha raccontato un periodo buio ...tpi

LE FOTO. Tenta il suicidio con l’ammoniaca, salvato in extremis dai vigili del fuoco - SAN PRISCO – Questa mattina verso le ore 10:00 una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Funara lato piscin ...casertace