Tennis italiano | i primi tre mesi del 2024 a confronto con il passato recente

(Di domenica 7 aprile 2024) Che si possa definire la stagionedel, fino a questo momento, di particolare pregio è senz’altro un dato di fatto. Ma come si può rapportare ilin relazione ad alcuni dei migliori anni recenti vissuti soprattutto in epoca di esplosione assoluta dei talenti tricolori? La risposta è piuttosto facile, almeno per quel che riguarda il livello dei risultati: alla vigilia di Montecarlo non c’era mai stato un periodo talmente efficace in terra tricolore. Jannik Sinner ha conquistato uno Slam, un 1000 e un 500, e in attesa di vedere all’opera Matteo Berrettini a Marrakech la quota 250 è stata riempita da Luciano Darderi. Un titolo per ogni categoria è già di suo qualcosa che non si era mai verificato fino ad ora a questo stadio dell’anno, se non altro perché mai prima alcun azzurro aveva conquistato ...