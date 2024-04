Tennis | il ranking ATP degli italiani prima di Montecarlo | Berrettini sherpa | Sinner tallona Djokovic | 9 in top-100

(Di domenica 7 aprile 2024) Sta per iniziare il Masters 1000 di, primo torneo di questa categoria sulla terra rossa durante la stagione in corso. Dopo gli appuntamenti sul cemento di Indian Wells e Miami, si alza il sipario sul mattone tritato e si ripartirà dal Principato tra il 7 e il 14 aprile. Quale è la situazione di classificadell’evento in Costa Azzurra? Diamo uno sguardo alATPazzurri. Janniksi è goduto una settimana di riposo dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami e resta in seconda posizione con 8.710 punti, alle spalle del serbo Novak(9.725) e davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz (8.645). Lorenzo Musetti ha perso agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Estoril contro il portoghese Nuno Borges, ma resta ...

