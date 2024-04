Tennis | Berrettini vince a Marrakech | ottavo trofeo in carriera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 apr. (askanews) –trofeto inper Matteo, conquistato al “Grand Prix Hassan II” (ATP 250 – montepremi 579.320 euro) sulla terra rossa di, in Marocco. Un sorriso che dimostra che nulla è impossibile, e che non bisogna arrendersi mai. E che sottolinea ilnumero 90 per ilitaliano, il quinto in questo 2024 dopo i tre di Sinner (Australian Open, Rotterdam e Miami) e il primo indi Darderi (Cordoba). Il 27enne romano, n.135 ATP, in tabellone con il ranking protetto, di nuovo protagonista in una finale del circuito maggiore dopo un anno e mezzo (ATP 250 di Napoli, ad ottobre del 2022), ha battuto per 75 62, in un’ora e tre quarti di partita, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.64 ATP, campione in ...