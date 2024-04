Tennis | Bentornato Matteo Berrettini! Trionfo a Marrakech

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 aprile 2024) Ora possiamo dirlo,è tornato davvero. Dopo aver sfiorato il titolo a Phoenix, anon se lo è fatto sfuggire e ha superato in due set Carballes Baena, che tra l’altro era il detentore del torneo dallo scorso anno. Un 7-5, 6-2 con sprazzi di grandee grandi giocate da parte delta romano, che ha recuperato a pieno la forma fisica e mentale per affrontare ogni tipo di match. Ora occhi puntati su Monte Carlo, dove lo aspetta Kecmanovic all’esordio.trionfa a: battuto Carballes Baena 7-5, 6-2 (Credit foto – pagina Facebook Feder)Un balzo in avanti nel ranking e un trofeo in tasca in più. Sorrisi e felicità perche da ...