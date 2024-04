Tennis | Alcaraz | “Essere secondo o terzo non cambia | non c’è meno pressione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Carlosè pronto a scendere in campo per il Montecarlo Masters 1000 del 2024. Per lo spagnolo è iltorneo a Monaco dopo quello del 2022 e ne parla in conferenza stampa: “Sono molto felice diqui a Montecarlo, è un bellissimo torneo. L’ho visto tante volte fin da quando ero molto piccola. Ci ho giocato solo una volta e non è andata molto bene nel 2022, ma non vedo l’ora di vedere come va. Spero di arrivare lontano, fino alla fase finale, ma è un torneo molto duro, rivali molto complicati, quindi vedremo“, spiega Carlitos a Monte Carlo“. Si parla poi di Sinner, suo principale rivale: “Ho giocato contro Jannik solo una volta sulla terra battuta e lui mi ha battuto, quindi non so cosa aspettarmi. È un giocatore incredibile su tutte le superfici, sull’erba, sul cemento o sulla terra battuta. Adatta il suo ...