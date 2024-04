Tegola per Calzona | salterà Napoli-Frosinone

(Di domenica 7 aprile 2024) Pessima notizia in casa. Gli azzurri di Francescoperdono una pedina importante per la prossima gara di campionato. Arriva una pesante batosta per ildi mister Francesco. Per la prossima giornata di campionato, la squadra azzurra non potrà contrare su elemento importante della propria rosa. I partenopei hanno incassato la bruttain occasione del match esterno contro il Monza di Raffaele Palladino, match valevole per la 31esima girante di Serie A. In vista della prossima gara di campionato, ildi Francesconon potrà fare affidamento su Cyril Ngonge. Ngonge salta la prossima gara di campionato Ildi Francesconon potrà contare su Cyril Nonge per il prossimo impegno del ...

Un brutto infortunio per Lascelles lo vedrà fuori dai campi per un periodo tra sei e nove mesi. Ecco le ultime Jamaal Lascelles dovrà stare ai box per diversi mesi. Il Newcastle ha comunicato che il ... (calcionews24)

Brutte notizie in casa Atalanta , Gasperini dovrà fare a meno di un suo ormai titolarissimo, ovvero Giorgio Scalvini . Questa mattina infatti è arrivato l’esito degli accertamenti diagnostici per il ... (sportface)

La pausa per la Nazionale comincia malissimo per l’ Inter Women . La coach Rita Guarino rischia di perdere una giocatrice, infortunatasi nel corso del ritiro . infortunio – I ritiri delle Nazionali ... (inter-news)

Infortunio Grimshaw, brutta Tegola per il Milan femminile: le condizioni della centrocampista scozzese. Ecco l’annuncio della rossonera - Brutta Tegola per il Milan femminile che dovrà fare a meno di Christy Grimshaw per il resto della stagione e probabilmente anche per l’inizio della prossima a causa di un infortunio. La centrocampista ...milannews24

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Gotti - In casa Milan brutta Tegola per Stefano Pioli: il tecnico deve rinunciare ad un titolarissimo per il Lecce finito ko. In ansia per giovedì Conquistare la quinta vittoria consecutiva è il grande ...informazione

Lecce, doppia Tegola per Gotti: Banda da valutare, rosso per Krstovic - Abbondano i problemi in attacco per Luca Gotti che, nel corso della partita sul campo del Milan, ha dovuto fare a meno di due titolari come Lameck Banda e Nikola Krstovic. Il primo è stato sostituito ...fantacalcio