“Tatami” | la lotta sportiva come azione politica contro ogni regime

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 aprile 2024) Titolo:– Una donna inper la libertà Titolo originale:Regia: Guy Nattiv, Zar Amir Paese di produzione/ anno/durata: Iran / 2023 / 105 min. Sceneggiatura: Guy Nattiv, Elham Erfani Fotografia: Todd Martin Montaggio: Yuval Orr Musica: Dascha Dauenhauer, Ronen Nagel Cast: Arienne Mandi, Zar Amir, Jaime Ray Newman, Nadine Marshall, Lir Katz, Ash Goldeh, Valeriu Andriuta, Mehdi Bajestani, Farima Habashizadehasl Produzione: Keshet Studios Distribuzione: BIM Programm: Conca Verde Bergamo, UCI Cinemas Orio, Treviglio Anteo spazioCinema Con il terminevengono indicate le stuoie di paglia di riso che in Giappone si usano a copertura del pavimento, di dimensioni obbligate, in modo che il numero di esse serva, in pratica, ad indicare la grandezza di una stanza. In particolare, il ...