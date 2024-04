Tasse per frenare i danni del turismo | a Venezia ticket d' ingresso | Capri fa pagare chi sbarca | maxi-Ztl a Firenze

Guida completa all'IRPEF 2024 per lavoratori dipendenti : scaglioni , bonus e tasse . L'anno 2024 porta con sé importanti novità per l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. La riforma, ... (gazzettadelsud)

Sarà anche la città più bella del mondo, eppure Venezia, già trasformata in luna park dai visitatori mordi e fuggi, nonché in una slot machine per commercianti, ristoratori e venditori di souvenir, ... (ilfattoquotidiano)