Taranto | museo archeologico | oggi 1548 visitatori Giornata di apertura gratuita

Tarantini Time QuotidianoE’ un reperto Archeologico rinvenuto in via Murivetere (oggi C.so Italia) a Taranto , nel gennaio del 1957, ad annunciare l’appuntamento del prossimo 17 marzo con la rassegna ... (tarantinitime)

Sangiuliano, rinnovato entusiasmo per ingresso gratuito a musei - "Cittadini e turisti hanno risposto ancora una volta con entusiasmo alla proposta della gratuità nella prima domenica del mese, affollando musei e parchi archeologici statali. (ANSA) ...ansa

Taranto - Stamani il primo atto del concertone Uno Maggio Taranto Libero e Pensante 2024 - Allo scopo dell’autofinanziamento, il Comitato metterà all'asta un'opera realizzata da Laika sul palco dell'Uno Maggio Taranto lo scorso anno, intitolata “Claim your Rights!” e ritraente una donna ira ...manduriaoggi

L’appello alla Pace del MArTA - Nella “Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la Pace” (l'International Day of Sport for Development and Peace), in programma sabato 6 aprile come previsto dall’Assemblea Generale dell’ ...tarantobuonasera