(Di domenica 7 aprile 2024) Un 44enne è stato denunciato per stalking. Aveva diffusocon immagini esplicite dell'exnel suodi residenza a Cinisello Balsamo (Milano), indicando anche luogo di lavoro e numero di telefono.

Tappezza il quartiere di volantini con foto intime dell’ex fidanzata: l’aveva ripresa di nascosto - Un 44enne è stato denunciato per stalking. Aveva diffuso volantini con immagini esplicite dell'ex fidanzata nel suo quartiere di residenza a Cinisello ...fanpage

Cinisello Balsamo, diffonde foto intime e telefono della sua ex fidanzata in tutto il quartiere: una passante avvisa la vittima - Indagato per stalking e revenge porn un 44enne. Ha diffuso volantini con immagini esplicite della donna, indicando anche il suo luogo di lavoro e il profilo Instagram. Durante la relazione l'avrebbe f ...milano.corriere