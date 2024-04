Tabellone Wta Charleston 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di domenica 7 aprile 2024) Ilprincipale del WTA 500 di, in programma dal 1 al 7 aprile negli Stati Uniti. Jessica Pegula è la prima testa di serie del torneo nordamericano, seguita da Ons Jabeur. Per la tunisina, dopo un bye all’esordio, subito una sfida complessa contro la vincente di Badosa-Collins. Al via anche la nostra Elisabetta Cocciaretto, che da San Luis Potosi si trasferirà in South Carolina: all’esordio avrà la romena Bogdan. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIWTAFINALE Collins b. (4) Kasatkina 6-2 6-1 SEMIFINALI (4) Kasatkina b. (1) Pegula 6-4 4-6 7-6(5) Collins b. (3) Sakkari 6-3 6-3 QUARTI DI FINALE (1) Pegula b. (12) Azarenka 6-4 3-6 7-6(7) (4) Kasatkina b. Cristian 6-7(4) 6-2 6-3 (3) Sakkari b. (9) Kudermetova 6-2 6-4 Collins b. (11) Mertens 6-3 6-4 TERZO ...

