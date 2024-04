Sventola una bandiera biancoceleste con un topo stampato | bufera su Mancini

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 aprile 2024 – E’su Gianluca. Il difensore giallorosso, match winner nel derby capitolino (leggi qui), si è infatti reso protagonista di un episodio controverso. Al fischio finale infatti, in preda ai festeggiamenti,si è fatto consegnare unada un tifoso, che poi hato nei pressi della Curva Sud. Laperò non era caratterizzata dai colori giallorossi, bensì da quelli biancocelesti, con su stampata una foto di un. “Non volevo offendere nessuno, ho esultato con i miei tifosi e un po’ di goliardia ci può stare“. Così il difensore romanista, ai canali ufficiali del club, per poi aggiungere: “Sono partite intense, ho preso la primache mi hanno dato però sono cose che finiscono nei ...

