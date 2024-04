Supplenze GPS docenti 2024 2026 | servizio MAD prestato senza titolo | quando sì e quando no al punteggio

Il DPCM del 4 agosto 2023 che regola il percorso di formazione iniziale così come previsto dal Pnrr è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 settembre. Poi sono state pubblicate le ... (orizzontescuola)

Manca poco all'avvio dell'aggiornamento delle GPS docenti 2024 . Siamo in attesa dell'ordinanza ministeriale che stabilirà l'apertura della finestra per presentare le domande. L'articolo Domanda GPS ... (orizzontescuola)

Docenti di sostegno specializzati, mancano ma non s’assumo più in ruolo da I fascia Gps. Flash mob nelle città: danno per 110mila alunni - “Stabilizzare docenti specializzati con criteri trasparenti e non discrezionali” al fine di garantire “la continuità didattica ed educativa agli studenti con disabilità“: lo hanno chiesto a gran voce ...tecnicadellascuola

La protesta degli insegnanti di sostegno contro gli specializzati all'estero: «Il loro titolo vale di meno» - Lettera di mille insegnanti di sostegno contro l'inserimento a pettine degli specializzati all'estero nelle graduatorie per le Supplenze:«Noi dobbiamo avere la precedenza. Loro vadano in coda» ...corriere

GPS graduatorie docenti 2024, scompare la classica MAD. Come funziona l’INTERPELLO - Giorni decisivi per l'aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026: nei prossimi giorni, dopo il nuovo parere del CSPI il Ministero ...orizzontescuola