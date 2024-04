Supplenze GPS | docente di ruolo sul sostegno accetta incarico su altra classe di concorso | si interrompe il vincolo di 5 anni? VIDEO

Manca poco all'avvio dell'aggiornamento delle GPS docenti 2024 . Siamo in attesa dell'ordinanza ministeriale che stabilirà l'apertura della finestra per presentare le domande. L'articolo Domanda GPS ... (orizzontescuola)

Supplenze GPS docenti 2024/2026: servizio MAD prestato senza titolo: quando sì e quando no al punteggio - Avvicinandosi la domanda di aggiornamento GPS docenti 2024/2026 aumentano sempre più i quesiti degli aspiranti, in attesa di poter compilare e inoltrare la domanda.orizzontescuola

Docenti di sostegno specializzati, mancano ma non s’assumo più in ruolo da I fascia Gps. Flash mob nelle città: danno per 110mila alunni - “Stabilizzare docenti specializzati con criteri trasparenti e non discrezionali” al fine di garantire “la continuità didattica ed educativa agli studenti con disabilità“: lo hanno chiesto a gran voce ...tecnicadellascuola

La protesta degli insegnanti di sostegno contro gli specializzati all'estero: «Il loro titolo vale di meno» - Lettera di mille insegnanti di sostegno contro l'inserimento a pettine degli specializzati all'estero nelle graduatorie per le Supplenze:«Noi dobbiamo avere la precedenza. Loro vadano in coda» ...corriere