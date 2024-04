Superlega gara 3 Monza all’ultima spiaggia

(Di domenica 7 aprile 2024)3 è la partita delle verità, sia per l’Allianz Milano che per la Mint Vero Volley. Nel primo caso, i meneghini andranno a caccia di ulteriori conferme contro la Sir Susa Vim Perugia (oggi alle 18) già certi di4, mentre nel secondo i ragazzi di Eccheli, contro Trento (si gioca alle 17) si trovano davanti a un bivio con un match da dentro o fuori. La formazione di coach Piazza è chiamata a un arduo compito, ribaltare il fattore campo e tenere botta a una squadra dall’orgoglio ferito. Mercoledì, l’Allianz, per una manciata di punti ha vinto una partita incredibile, pareggiando la serie entendosi un altro match tra le mure amiche. "Dopo la vittoria di mercoledì all’Allianz Cloud ho detto alla squadra, godiamoci questa sera – spiega Piazza - ma ci sarà da cambiare qualcosina, perché c’è subito ...

