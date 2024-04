Supercoppa turca | il Fenerbahce abbandona il campo | il motivo della protesta | VIDEO

(Di domenica 7 aprile 2024) Episodio incredibile in Turchia. Il Galatasaray si è aggiudicato lain un modo assolutamente singolare: ai giallorossi è bastato giocare pochi secondi nella sfida contro il. L’ex Inter Mauro Icardi sblocca subito l’incontro, poi il gesto clamoroso: gli avversari, che si erano presentati con la formazione under-19, hannoto il, con i calciatori del Galatasaray che li hanno anche applauditi. IlLa decisione deldi schierare i suoi giovani calciatori è stata in segno dicontro la Federazione per non aver deciso di rinviare la gara e non aver designato un arbitro straniero, considerato dalpiù imparziale. La ...

Galatasaray-Fenerbahce è la finale della Supercoppa turca 2023 che si giocherà oggi , sabato 7 aprile 2024 al ?anliurfa GAP Stadyumu di ?anliurfa. Le due squadre erano in realtà attese in campo lo ... (sportface)

Turchia, Supercoppa: il Fenerbahce abbandona al 3', dopo il gol del Galatasaray - Clamoroso quello che è successo in Turchia nella finale della Supercoppa tra Galatasaray e Fenerbahce. Il club in cui militano Dzeko e Bonucci infatti aveva preso la decisione di schierare per protest ...sportmediaset.mediaset

Caos in Turchia: in Supercoppa il Fenerbahce esce dal campo - Nella finale di Supercoppa di Turchia tra Fenerbahce e Galatasaray, i giocatori gialloneri per protesta hanno abbandonato il campo ...laziopress

Il Fenerbahçe boicotta la Supercoppa di Turchia: gesto clamoroso dopo il gol segnato da Icardi - In finale di Supercoppa di Turchia ha mandato in campo la formazione under 19 perché affrontasse il Galatasaray ...fanpage