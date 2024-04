Supercoppa di Turchia | ora cosa succede? Ecco perché il Galtasaray non ha ancora vinto

Caos totale in Supercoppa di Turchia tra Galatasaray e Fenerbahce . La squadra giallonera, come è noto, per protesta contro la federcalcio turca ha schiera to la formazione U19 per questa partita che ... (sportface)

In finale di Supercoppa di Turchia ha mandato in campo la formazione under 19 perché affrontasse il Galatasaray. Ma la partita è durata meno di un minuto.Continua a leggere (fanpage)

Turchia, Supercoppa: il Fenerbahce abbandona al 3', dopo il gol del Galatasaray - Clamoroso quello che è successo in Turchia nella finale della Supercoppa tra Galatasaray e Fenerbahce. Il club in cui militano Dzeko e Bonucci infatti aveva preso la decisione di schierare per protest ...sportmediaset.mediaset

Caos in Turchia: in Supercoppa il Fenerbahce esce dal campo - Nella finale di Supercoppa di Turchia tra Fenerbahce e Galatasaray, i giocatori gialloneri per protesta hanno abbandonato il campo ...laziopress

Il Fenerbahçe boicotta la Supercoppa di Turchia: gesto clamoroso dopo il gol segnato da Icardi - In finale di Supercoppa di Turchia ha mandato in campo la formazione under 19 perché affrontasse il Galatasaray ...fanpage