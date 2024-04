Street food Gli appuntamenti in programma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Arrosticino mon amour. Ultimo giorno per il mercatino abruzzese, in corso a Scandicci in piazza Matteotti. Un appuntamento organizzato dalle associazioni di commercianti cittadine, che quest’anno hanno puntato sulle tradizioni regionali nazionali (oltre ovviamente al tradizionale mercato francese per la settimana in collaborazione con il consolato fiorentino) per favorire lo shopping domenicale e le presenze in città , oltre che per contrastare l’assalto infinito della grande distribuzione. Il mercatino abruzzese tuttavia sarà solo un prologo al grande evento sulloorganizzato da Confcommercio, che dal 12 al 14 aprile trasformerà piazza Resistenza in un prato dove poter assaggiare tutte le migliori preparazioni di cibo di strada dal mondo. Arriveranno 15 operatori coi loro "truck" e apecar dagli allestimenti più ...