Storia | arte e cultura Una città preziosa

(Di domenica 7 aprile 2024) Con l’apertura della mostra ’Alessandria. Un laboratorio internazionale al tramonto del Cinquecento’ (Palazzo del Monferrato, fino al 6 ottobre), ladiventa una destinazione d’da non perdere. La rassegna, che racconta la civiltà creativa tra il ‘500 e il primo ‘600, focalizzandosi sulle arti suntuarie negli anni della Controriforma, regala lo spunto per un itinerario di raro fascino in una provincia da sempre luogo di convergenza di forze e culture diverse. Prima tappa, dopo Palazzo Cuttica (sede del museo civico) e Palatium Vetus, con dipinti dell’alessandrino coevi alle opere della mostra; Borgo Marengo, dove la chiesa e il convento domenicano di Santa Croce accolgono opere legate alle vicende artistiche del ‘500 romano e fiorentino e, al Museo Vasariano, le tavole di Giorgio Vasari. A Tortona, invece, i lavori ...