Stoppata dalla Sangiorgese Matelica | festa rinviata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) 22 : Ginestra, Zappasodi (27’ st Croia), Merli, Aquila (27’ st Stroppa), Lapi, Ferretti, Gobbi, Scotini, Iori, D’Errico, Paradisi. All. Passarini.: Doello, Raschioni, Smerilli, Iuvalè, Trombetta, Murazzo, Frinconi, Venturin (29’ Di Gennaro), Frascerra, Adami (45’ st Bonvin), Rossi (1’ st Algarbe). All. Polini. Arbitro: Piccolo di Pesaro. Reti: 26’ Aquila, 6’ st autogol di Lapi, 23’ st Frascerra, 36’ st autogol di Frinconi. Note: espulso Ferretti al 41’ st. Ammoniti: D’Errico, Merli, Murazzo, Zappasodi, Scotini.lapromozione delche non riesce vincere il match più atteso della stagione. E dire che nella gestione-Passarini la squadra biancorossa aveva sempre fatto bottino pieno in casa, fino a ieri, quando ha rischiato addirittura di perdere. ...