(Di domenica 7 aprile 2024) Ora anche glideldivogliono che la loro università chiuda, non solo il 10 aprile per la fine delma anche per l'Eid al-Adha di giugno. Sardone: "Subdoli tentativi di cancellare le nostre tradizioni"

Disagi in arrivo la prossima settimana anche nella Capitale per effetto dello Sciopero dei trasporti che si svolgerà al livello nazionale. A Roma saranno coinvolte anche le maggiori aziende del TPL, ... (ilcorrieredellacitta)

"Stop per il Ramadan". "Irricevibile": bufera al Politecnico di Milano per la richiesta degli studenti - Ora anche gli studenti del Politecnico di Milano vogliono che la loro università chiuda, non solo il 10 aprile per la fine del Ramadan ma anche per l'Eid al-Adha di giugno. Sardone: "Subdoli tentativi ...ilgiornale

Atletica, Sofiia Yaremchuk si ritira alla mezza di Berlino: Stop per la primatista, Selvarolo in top-10 - Sofiia Yaremchuk era particolarmente attesa alla mezza maratona di Berlino, ma la primatista italiana sulla distanza si è ritirata nei pressi del decimo chilometro a causa di dolori addominali. L'azzu ...oasport

Ciclismo, maxi caduta alla Parigi-Roubaix: Stop per i campioni azzurri Viviani e Milan - Maxi caduta durante la Parigi-Roubaix, nella prima parte della gara: una ventina di ciclisti sono finiti a terra. E tra loro anche i due campioni olimpici azzurri Jonathan Milan ed Elia Viviani che ...tg.la7