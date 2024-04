Stoltenberg | “L’Ucraina decida a quali compromessi è disposta”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 7 aprile 2024) “Alla fine dei conti, deve esserea decidere che tipo dia fare, ma dobbiamo consentire loro di essere in una posizione in cui raggiungano effettivamente un risultato accettabile attorno al tavolo dei negoziati”. È quanto ha detto il Segretario generale della Nato, Jens, in un’intervista rilasciata alla Bbc.: “Deve essere Kiev a decidere a” Secondo il Segretario generale della Nato il sostegno militare occidentale per Kiev è fondamentale per respingere gli attacchi russi e costringere il Cremlino a rinunciare ai suoi obbiettivi di occupazione, ma alla fine anchepotrebbe trovarsi costretta a un qualche ...