Stellantis | crolla la produzione in Italia Mirafiori e Melfi dimezzate

(Di domenica 7 aprile 2024) Altro che un milione di auto prodotte inda. Basta dare una rapida occhiata alla crisi in cui versano gli impianti dell’erede della Fiat di Gianni Agnelli per capire che siamo ai minimi termini. Nel caso di, la fabbrica simbolo dell’Avvocato, siamo persino a un passo dall’agonia. A tirare le somme è stato il sindacato dei metalmeccanici Fim-Cisl, dopo i tavoli con la casa automobilistica franco-na svoltisi al ministero delle Imprese e del made in Italy con Adolfo Urso. Nel primo trimestre di quest’annoha prodotto in105.255 automobili, il 23,8% in meno rispetto a un anno prima. Il totale sale a 170.415 (-9,8%) se si considerano anche i veicoli commerciali, cioè camioncini e furgoni. Ma quello che fa davvero riflettere è l’istantanea ...