Stefano Miele deluso da un ex concorrente del GF | “Non mi risponde”

(Di domenica 7 aprile 2024) Nei giorni scorsi Federico Massaro ha rivelato che Greta Rossetti non gli ha risposto ad alcuni messaggi e ieri sera ancheha fatto una confessione simile. Lo stilista in una diretta Instagram ha dichiarato che non sente più quello che nella casa del Grande Fratello era il suo “bff”, Sergio D’Ottavi. L’ex gieffino ha poi detto che venerdì rivedrà invece Beatrice Luzzi. “Bea adesso sta facendo un weekend con la sua famiglia e venerdì staremo insieme. Non vedo l’ora. Voglio ballare con lei senza fermarmi. Sergio? Non lo so, lui è sparito, non so cosa dirvi di Sergio, nonsta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso”. Evidentemente Sergio e Greta saranno molto impegnati in questo periodo. #grandefratello ma chissenefrega di Sergio tanto ormai è soggiogato in tutto, fa solo pena, addirittura non ...